Bahia registra segunda morte por malária

Foi confirmado a segunda morte por malária na Bahia esse ano, segundo informou a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). A vítima, um homem de 33 anos, morava na cidade de Wenceslau Guimarães (a 295 quilômetros de Salvador). Segundo o órgão, até esta quarta-feira, 24, já foram confirmados 24 casos da doença no município.

O paciente, que não teve identidade revelada, faleceu no dia 16 de janeiro. Na época, a Sesab não soube informar se a morte dele foi em decorrência da malária. A confirmação foi divulgada nesta quarta.

>> Tire dúvidas e saiba como se proteger da Malária

A outra vítima foi Luciene Souza Santos, 31 anos. Ela faleceu na segunda, 22, quando estava internada no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus (a 446 km da capital baiana).

Sintomas e prevenção

Nas áreas com registros da doença, a prevenção acontece por meio do uso de mosqueteiros, telas em portas e janelas, roupas que protejam braços e pernas, além do uso de repelentes.

Eliminar focos de água parada também é uma atitude indispensável para evitar criadouros do mosquito transmissor, Anopheles, também conhecido como mosquito Prego. O último caso da doença registrado na Bahia foi em 2011.

adblock ativo