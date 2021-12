Bahia registra recorde de geração de energia eólica

O Dia Mundial do Vento foi comemorado na Bahia com informações de que a geração de energia ficou acima da média no município de Morro do Chapéu. O recorde do fator de capacidade de geração de energia do complexo eólico Ventos de Santo Abraão, da Enel Green Power, chegou a 52,1%, em abril, maior registrado no período.

O estado mantém a liderança do segmento de energias renováveis do país e no primeiro quadrimestre do ano, representa 31% em relação ao restante do Brasil, o que consagra a liderança nacional. Ontem, na comemoração da data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) divulgou dados atualizados do setor, no Informe Executivo mensal de Energias Renováveis.

“A Bahia tem 170 parques eólicos em operação, mais de 1,3 mil aerogeradores, que o povo no interior chama carinhosamente de ‘catavento’, e uma capacidade instalada de 4,1 gigawatts (GW). Os R$ 16,7 bilhões investidos por essa centena de empreendimentos beneficiaram 20 municípios baianos. Ou seja, os números do estado no segmento de energias renováveis são extremamente significativos e é motivo não só de muito orgulho para nós que estamos na linha de frente da atração de investimentos, mas de esperança para a economia no pós-pandemia”, destaca o vice-governador João Leão, secretário titular da SDE.

A expectativa se baseia nos 53,5 mil empregos previstos para ser gerados pelos 38 novos parques em construção e nos 86 que estão em fase de iniciar a construção. Juntos, esses novos complexos devem injetar R$ 13,1 bilhões em investimentos no território baiano.

Outra curiosidade do setor eólico na Bahia é que a energia gerada nos 170 parques ativos tem capacidade de abastecer cerca de 8,3 milhões de residências e beneficiar aproximadamente 25 milhões de habitantes – quase o dobro da população baiana, que é de 14,8 milhões, segundo o IBGE. Isso ocorre porque a energia gerada pelos ventos no estado é distribuída para todo o país, pelo operador nacional do sistema elétrico.

Cadeia produtiva

A Bahia possui empresas de todos pontos da cadeia produtora. Roberta Bonomi, responsável pela Enel Green Power no Brasil, que possui grandes interesses do segmento no estado, explica que “o estado da Bahia possui abundância de recursos naturais para a geração de energia renovável e um cenário competitivo para a instalação de projetos, em função de um ambiente de negócios favorável. A Enel Green Power é atualmente líder em geração eólica no país, e a Bahia é um dos estados em que mais investimos nos últimos anos. Cerca de 82% da atual capacidade de geração eólica da Enel no Brasil está instalada na Bahia, incluindo o projeto Delfina, no município de Campo Formoso, que é o nosso maior parque eólico em operação no país”.

A celebração do Dia Mundial do Vento foi criada pelo Conselho Global de Energia Eólica (Global Wind Energy Council – GWEC). Começou como uma data europeia em 2007, mas tornou-se uma data mundial em 2009, começando a ser celebrada em 2010, quando o GWEC e a European Wind Energy Association (agora Wind Europe) passaram a organizar eventos ao redor do mundo com o objetivo de informar as pessoas sobre a importância das energias renováveis nas matrizes energéticas, principalmente a energia eólica.

