Bahia registra recorde de apreensão de drogas em setembro, diz SSP

Até o momento, setembro foi o mês do ano em que as polícias Federal, Civil e Militar apreenderam mais drogas na Bahia. Foram cerca de 7,7 toneladas de maconha, cocaína e crack apreendidas, número superior ao recolhido entre janeiro e agosto, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Nos nove meses do ano, a polícia baiana localizou mais de 14 toneladas de drogas.

O número expressivo é resultado das operações desenvolvidas de forma conjunta pelas polícias. Como explicou o secretário de segurança Maurício Teles Barbosa. “Conseguimos afinar o trabalho e atuar de uma forma que todas as instituições conseguem contribuir, dentro de suas atribuições, resultando em ações rápidas e certeiras. Estão todos de parabéns”, elogiou Maurício, por meio de nota divulgada pela SSP-BA.

As apreensões de setembro ocorreram em diversas partes do estado, inclusive em Salvador e na Região Metropolitana. A mais recente aconteceu na última quinta-feira, 28, com a apreensão de mais de 700 quilos de maconha em Feira de Santana. Houveram outras grandes apreensões em Lauro de Freitas e em alguns bairros de Salvador.

Na capital, em uma outra operação conjunta entre a Polícia Federal, Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública e o Comando de Policiamento Especializado (CPE) foram encontradas quase quatro toneladas de maconha escondidas em um galpão na RMS e em um matagal no bairro de Cajazeiras.

Também houve a interceptação de grandes carregamentos e a localização de plantações de maconha espalhadas no estado. O comandante do CPE da Polícia Militar, coronel Humberto Sturaro, estima que uma das plantações possuía 30 toneladas de maconha, que foi erradicada na própria fazenda. “Uma das maiores plantações de maconha do estado foi descoberta por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Caatinga, nos municípios de Curaçá e Abaré. Foram quase 200 mil pés de maconha”, disse o coronel.

Gráfico de apreensões de drogas (Divulgação | SSP-BA)

