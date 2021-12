Bahia registra queda no número de mortes violentas em 2019

A Bahia iniciou o ano de 2019 com redução do número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) - homicídio, latrocínio e lesão corporal dolosa seguida de morte, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Janeiro de 2019 terminou com diminuição de 21,7% dos crimes contra a vida – na comparação com o mesmo período do ano passado, na Bahia. Foram registrados 433 casos este ano, contra 553 em 2018. Já em Salvador a queda foi de 23%. Em números absolutos foram 107 casos, no ano de 2018, contra 82 registrados este ano.

A Região Metropolitana de Salvador (RMS), por sua vez, teve queda de 15,5%, com 49 crimes em 2019, enquanto no ano passado ocorreram 58. Por último, a macrorregião que engloba o interior do estado contabilizou decréscimo de 22,2%. Em números totais 388 mortes aconteceram em 2018 e neste ano a polícia investiga 302.

Nordeste

Ainda segundo a SSP-BA, além da Bahia, outros quatro estados nordestinos registraram quedas nos números de CVLI. Sendo eles Rio Grande do Norte (-38,5%), Paraíba (-40%), Sergipe (-30,4%) e Alagoas (-32,7%).

