Bahia registra queda no número de homicídios, diz SSP

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou nesta quinta-feira, 8, que o mês de setembro registrou queda de 10,5% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a secretaria, em todo o estado, o número de vítimas de homicídios caiu de 437, em 2014, para 391 no último mês.

Os números divulgados apontam ainda que nas cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram 16 vítimas a menos que em setembro de 2014 (-27%). No interior, os dados apontam variação absoluta de 33 casos a menos com redução de 274 para 241 CVLIs (-12%). Em Salvador, setembro fechou com 107 ocorrências, contra 104 no ano passado, variação de 2,9%. No acumulado de janeiro a setembro de 2015, o índice de CVLIs consolidado de Salvador, RMS e interior caiu 3,6% na comparação com o ano anterior.

Também nesta quinta foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública um levantamento referente aos homicídios dolosos, latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte que somaram 58.559 casos no ano passado no Brasil.

A SSP questiona a metodologia utilizada pelo Fórum que atribui à Bahia o primeiro lugar entre os estados da federação em números absolutos de homicídios em 2014. De acordo com a secretaria ela classifica, inicialmente, qualquer morte com sinais de violência como homicídio, exceto casos especiais. Em outros estados brasileiros, grande parte das ocorrências não é assim contabilizada e sim como "mortes a esclarecer".

