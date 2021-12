Bahia registra mais um caso que pode ter relação com jogo da 'Baleia Azul'

Mais um caso na Bahia pode ter relação com o jogo 'Baleia Azul', prática que propõe a jovens obedecer a 50 regras até culminar com o suicídio. Nesta quarta-feira, 19, uma adolescente, de 17 anos, identificada com as iniciais G.K.J.S, teria tentado tirar a própria vida na cidade de São Felix (distante 134km de Salvador). Boatos circulam na região de que o incidente tem ligação com o jogo.

Apesar das suspeitas, informações preliminares passadas pelo delegado que está investigando o caso, Eduardo Coutinho, dão conta de que a jovem tem históricos de automutilação, cortes feitos no corpo. De acordo com ele, todas as possibilidades serão investigadas.

"Começamos a investigar o caso hoje. Até o momento não há nenhuma confirmação da relação com o jogo, mas todas as possibilidades serão levadas em consideração", afirmou Coutinho.

Ainda segundo o delegado, a adolescente, que está internada em um hospital da região, disse que conhece o jogo, mas que o caso não tem nenhuma ligação. O celular da jovem será recolhido para perícia e investigação.

Casos

Este é o segundo caso que acontece na Bahia e que está relacionado ao jogo da Baleia Azul. A adolescente Ana vitória Sena de Oliveira, 15 anos, desapareceu nesta segunda-feira, 19, na cidade de Juazeiro, após deixar uma carta de despedida e, alguns vídeos nos quais ela aparece se mutilando, supostamente seguindo parte do ritual do jogo.

