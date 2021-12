Bahia registra 70 ataques a bancos desde o início do ano

A Bahia já registrou 70 ataques a bancos desde o início deste ano, segundo informa o Sindicato dos Bancários da Bahia. A entidade acredita que o investimento "pífio" em segurança é um dos responsáveis pelo alto número de casos. E a situação é pior no interior com 59 ocorrências. Na capital, foram 11.

O sindicato alerta ainda que a forma mais utilizada é a explosão de caixas eletrônicos, com 49 ocorrências. Em seguida, aparecem as tentativas frustradas com oito casos. Os arrombamentos ficam com sete, e os assaltos, com seis.

O banco com maior número de casos é o Banco do Brasil, por ter maior número de agências. Ao todo, foram 33 ações. Bradesco com 22 casos, Caixa Econômica, com 10 e o Itaú, 1, vem a seguir. Bancos não identificados têm quatro ocorrências, aponta o sindicato.

Ainda segundo o sindicato, em 2013, os quatro maiores bancos em atividade no País (Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander) lucraram, juntos, R$ 50 bilhões em 2013. Apesar do montante, apenas R$ 2,5 bilhões foram destinados para a segurança.

