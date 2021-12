Bahia registra 56 casos suspeitos de contaminação por coronavírus

O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) nesta terça-feira, 10, registrou 56 casos suspeitos por contaminação do novo coronavírus na Bahia. Salvador registrou a maioria das ocorrências, com 32 pessoas com a possibilidade de possuir a enfermidade. Até o momento, 106 casos já foram descartados.

Os municípios que notificaram suspeitas foram Araci, Boquira, Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Paripiranga, Pojuca, Porto seguro, Riacho de Santana, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santo Antônio de Jesus, São Félix do Coribe, Texeira de Freitas, Tucano, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

Pacientes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus podem se enquadrar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

