Bahia registra 52% das apreensões de anfetaminas nas rodovias federais em 2020

Em balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira, 17, a Bahia registrou 114.072 apreensões de comprimidos de anfetamina no ano de 2020 nas estradas federais.

Com o número, registrado com base em ocorrências entre janeiro e dezembro, o estado anotou 52% dos casos envolvendo a apreensão do material ilícito, utilizado por motoristas para inibir o sono durante longas viagens.

De acordo com o órgão, a substância anfetamina é um estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais depressa e cause nas pessoas a impressão de diminuição da fadiga, já que conseguem executar uma atividade qualquer por mais tempo.

