Bahia registra 19 mortes nas rodovias durante feriadão de Natal

Durante durante os cinco dias da Operação Natal 2020, Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou um total de 67 acidentes. Destes, 28 foram acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente. De quarta-feira, 23, até domingo, 27, 19 pessoas morreram durante os nas estradas baianas. Já o número de feridos totalizou 71 pessoas.

Ainda segundo o balanço da PRF, foram realizados 746 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), totalizando 54 condutores autuados por alcoolemia ao volante nas modalidades constatação e recusa.

Destes, cinco condutores foram detidos por embriaguez ao volante e foram encaminhados à Delegacia de Polícia para responderem criminalmente. Eles também tiveram suas carteiras recolhidas.

Nas fiscalizações, a PRF também emitiu 55 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Perigo também geraram os quatro motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o cinto de segurança, ou melhor, o não uso dele gerou mais de 529 autuações. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 83 autos foram emitidos.

Foram também retiradas de circulação mais de 30 toneladas de excesso de peso das rodovias. O peso acima do permitido sobrecarrega os sistemas de suspensão e freios, oferecendo riscos ao motorista e aos usuários da rodovia, e ainda danifica o pavimento asfáltico.

Criminalidade

Durante os cinco dias da operação, a PRF na Bahia recuperou cinco veículos com registro de roubo ou furto. Outros 02 veículos adulterados foram apreendidos no período, o que representa o esforço da instituição no enfrentamento as fraudes veiculares. 27 pessoas foram detidas por diversos crimes. Também foi responsável pela apreensão de 33 comprimidos de anfetaminas e no resgate de duas aves silvestres.

O órgão destaca uma ocorrência registrada na quarta-feira, 23, em Santo Amaro, durante abordagem a uma caminhonete Strada. No momento da abordagem o homem se apresentou com o nome do irmão o que foi logo constatado pela equipe ser uma informação falsa. Durante a fiscalização detalhada, a equipe policial descobriu compartimentos ocultos. D

entro foram encontrados aproximadamente 14 quilos de cocaína. Com a apreensão, o prejuízo ao narcotráfico foi estimado em quase R$ 1.700.000,00 milhões. Ao ser questionado, o homem relatou que saiu de São Paulo e o destino final seria a cidade baiana de Feira de Santana, porém se ‘perdeu’ durante o trajeto e acabou parando em Santo Amaro. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

adblock ativo