Bahia registra 15 casos suspeitos de infeccção por coronavírus

O boletim emitido pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), junto a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), nesta segunda-feira, 2, aponta 15 casos suspeitos de infeccção por coronavírus em aguardo de análise laboratorial no estado da Bahia. As suspeitas foram notificadas nos municípios de Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Salvador, Teixeira de Freitas, Tucano e Vitória da Conquista.

As secretarias alertam que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital.

Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

De janeiro até o momento, a Bahia notificou 47 casos suspeitos, sendo 21 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde e outros 11 descartados laboratorialmente.

A confirmação da doença é feita através de exames de biologia molecular que detecta o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.

