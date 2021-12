Bahia registra 14 casos de morte por homofobia e transfobia

De janeiro a setembro de 2014 foram registrados na Bahia 14 mortes e suicídios de gays, travestis, lésbicas e transexuais brasileiros vítimas de homofobia e transfobia.

Do total de casos notificados este ano, 10 vítimas eram gays e lésbicas, e quatro, transexuais. O número se aproxima ao contabilizado durante todo o ano de 2013, quando foram registradas 20 mortes.



Os dados são fruto de levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB-BA), que aponta, ainda, que a maioria das mortes foi causada por facadas, apedrejamentos ou armas de fogo.

Embora considere os números alarmantes, o antropólogo e fundador do GGB, Luiz Mott, acredita que, até o final do ano, os números possam ser menores que as estatísticas apresentadas no estado no ano passado.

"É impossível fazer uma previsão, entretanto, são números elevados, que preocupam e nos deixa em situação de alerta", afirmou.

A presidente da Associação de Travestis e Transexuais de Salvador (Atras), Millena Passos, acredita que o número de casos notificados este ano pode ser ainda mais elevado.

"Algumas vezes, o transexual morre vítima de homofobia, porém o boletim de ocorrência o registra com o nome de batismo. Por isso, muitas mortes deixam de ser contabilizadas", disse.

Estatística

Em 2013, foram contabilizados em todo o país 312 assassinatos com as mesmas motivações. O número é 7,7% menor em relação ao ano de 2012 (388 mortes), mas, segundo o GGB, as mortes aumentaram 14,7% nos últimos quatro anos.

De acordo com levantamento do grupo realizado ano passado, Pernambuco foi o estado onde aconteceu o maior número de mortes de LGBT (34). Em seguida estão São Paulo (29), Minas Gerais (25) e, empatados em quarto lugar, Bahia e Rio (20).

No mesmo estudo, a região Nordeste concentrou 43% das mortes, seguida de Sudeste e Sul, com 35%, e Norte e Centro-Oeste, com 21%.

Casos de homofobia no Brasil também tiveram destaque internacional. O último relatório da ONG Transgender Europe, divulgado no início deste ano, aponta que o país registrou, entre janeiro de 2008 e abril de 2013, 486 mortes de transexuais. Os números conferiram ao Brasil o primeiro lugar do mundo em casos registrados.

