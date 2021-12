Bahia registra 113 mortes e 4.224 casos de Covid-19 em 24h

A Bahia registrou nas últimas 24h mais 113 óbitos e 4.224 novos casos da Covid-19. Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado nesta quarta-feira, 23, o território baiano já totaliza 23.467 vítimas e 1.353.328 contaminações causadas pela doença desde o início da pandemia.

De acordo com o balanço, as recentes mortes acrescidas ocorreram em datas distintas, porém a confirmação e registro foram realizados nas últimas 24h. Segundo a Sesab, diversos fatores podem ser responsáveis pelos registros tardios dos óbitos, inclusive, a sobrecarga das equipes de investigação.

Dentro do montante de infectados, a pasta informou que 1.000.142 pessoas já estão curadas da doença e 13.633 mil pacientes ainda se encontram como ‘casos ativos’, sendo acompanhados pela vigilância epidemiológica. Com base na atualização dos dados, a taxa de letalidade da doença corresponde a 2,12% do total de casos.

Ainda segundo boletim epidemiológico da Sesab, o estado contabiliza 1.296.166 casos descartados e 232.143 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde

Na linha de frente do combate à pandemia na Bahia, a secretaria informou que mais 50.582 profissionais baianos da área de saúde testaram positivo para a Covid-19.

Internações

A Sesab informou que até às 12h desta quarta-feira, 66 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 30 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 estavam no sistema.

Segundo o boletim, a taxa de ocupação total dos leitos em todo estado corresponde a 77%. O balanço informou ainda informou que 4.619.274 pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus.

adblock ativo