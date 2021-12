Bahia receberá cerca de 345 mil doses de vacinas contra Covid-19 nas próximas horas

Estão previstas para as próximas horas, a chegada de novas remessas de vacinas contra a Covid-19 para a Bahia, em um total de 344.640 doses. Com os novos imunizantes, Salvador poderá retomar a aplicação da primeira dose, após a paralisação durante a tarde da última quarta-feira, 16.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), na noite desta quinta-feira, chegarão 201.240 doses de imunizantes produzidos pela Pfizer/BioNTech. A previsão é que o voo trazendo a carga pouse no aeroporto de Salvador às 20h45.

Já durante a manhã de sexta-feira, 18, chegará uma nova remessa com 143.400 doses da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan. A previsão é que o voo com a carga pouse em Salvador por volta das 9h35.

A Sesab informou que as vacinas da Pfizer/BioNTech serão destinadas para a primeira aplicação, enquanto que as do Butantan, além da primeira dose, serão utilizadas também para completar o esquema vacinal.

Os imunizantes começarão a ser enviados nesta sexta para as regionais de saúde em aeronaves após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.

Com estas novas cargas, a Bahia chegará ao total de 7.531.400 doses de vacinas recebidas, sendo 3.179.200 da Coronavac, 3.794.150 da AstraZeneca/Oxford e 558.090 da Pfizer/BioNTech.

