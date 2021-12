Bahia receberá 343.630 doses de vacina contra Covid-19 nesta quinta

A Bahia receberá nesta quinta-feira, 24, 343.630 doses de vacina contra Covid-19. A primeira remessa com 181 mil doses de imunizantes Coronavac está prevista para chegar às 9h35 ao aeroporto de Salvador, em um voo comercial. A segunda carga, com 162.630 doses da vacina Pfizer/BioNTech, será trazida em um voo com previsão de pouso no aeroporto de Salvador às 15h.

Os imunizantes começarão a ser enviados na sexta-feira, 25, para as regionais de saúde em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas para os 417 municípios e o Estado. As vacinas da Pfizer/BioNTech serão encaminhadas em sua totalidade enquanto que metade do quantitativo da Coronavac será reservada para a segunda aplicação.

Com esta nova remessa, a Bahia chegará ao total de 8.348.770 doses de vacinas, sendo 3.360.200 da Coronavac, 4.285.400 da AstraZeneca/Oxford e 703.170 da Pfizer/BioNTech.

