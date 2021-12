Bahia recebe R$ 80 milhões para investir nas encostas

O governo estadual e as prefeituras de Salvador e Candeias fizeram festa nesta quarta-feira, 9, à tarde, na sede da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no CAB, durante a transferência de recursos do Ministério da Integração Nacional para investimento em contenção de encostas nos dois municípios baianos.

A cerimônia contou com a presença do titular da pasta federal, o ministro Gilberto Occhi. No total, foram destinados R$ 80,7 milhões para o investimento em 17 encostas nas duas cidades.

Desse valor, R$ 59 milhões servirão para a recuperação de oito encostas em Salvador, sob a responsabilidade do governo estadual e R$ 5,2 milhões serão investidos em três encostas de Candeias, também com execução do Estado. A prefeitura de Salvador, por sua vez, receberá o repasse de outros R$ 21,7 milhões, para a recuperação de outros seis declives.

Prioridades

As áreas beneficiadas serão aquelas que sofreram com as chuvas de maio e abril. Segundo o governador Rui Costa, comunidades que tiveram vítimas e as que ainda estão em situação de risco - como Barro Branco, Marotinho e Baixa do Fiscal - também tiveram prioridade. Em Candeias, segundo o prefeito da cidade, Sargento Francisco, 300 famílias ainda estão desabrigadas por causa da tragédia.

"Estamos passando por um momento amargo, que agora parece que vai mudar", afirmou o gestor.

O prefeito da capital baiana, ACM Neto, também destacou a integração entre os poderes para o sucesso na obtenção dos recursos para a cidade.

O líder do Executivo municipal pontuou também que, durante as tragédias, "a prefeitura cobriu custos com recursos próprios". Na sequência, porém, cobrou outros repasses da União, especificamente do Ministério das Cidades. "A prefeitura já fez tudo que estava ao seu alcance", afirmou Neto em discurso.

Apesar da festa, Rui Costa frisou que ainda será preciso a realização de licitação e elaboração de projetos antes do início efetivo das obras nos bairros.

