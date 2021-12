Bahia recebe primeiras doses da Janssen nesta quinta

A Bahia recebeu, na manhã desta quinta-feira, 24, pela primeira vez um lote com vacinas da Janssen contra a covid-19, única do Plano Nacional de Imunizações (PNI) a ser aplicada em dose única. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), desembarcaram em Salvador 92.100 doses do imunizante.

Alegria junina é receber essa notícia: Além das vacinas da Pfizer e Coronavac, que receberemos amanhã, também chegarão 92.100 doses do imunizante da Janssen. #VacinaBahia — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) June 23, 2021

As doses recebidas pela Bahia faz parte de uma antecipação de 1,5 milhão de doses do imunizante contratadas pelo Ministério da Saúde. A expectativa da pasta era antecipar 3 milhões de doses, o que não foi possível.

A Sesab informou que 50% das vacinas serão destinadas para a capital e a outra metade será distribuída proporcionalmente para os demais municípios da região metropolitana de Salvador, além de Santo Amaro, Conde e Saubara

As vacinas da Janssen tinha prazo de validade até o dia 27 de junho, mas após receber novos documentos da farmacêutica responsável pela producão do imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estendeu a validade de três meses para quatro meses e meio.

Além das doses da Janssen, a Bahia também recebeu nesta quinta-feira, outras 343.630 doses de vacinas contra a Covid-19. A primeira remessa com 181 mil doses de imunizantes Coronavac e uma segunda carga, com 162.630 doses da vacina Pfizer/BioNTech.

Os imunizantes começarão a ser enviados na sexta-feira, 25, para as regionais de saúde em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Elas serão remetidas para os 417 municípios e o Estado.

A Bahia também deve receber mais doses da Janssen na próxima semana. Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira, 23, uma doação de três milhões de doses do imunizante em dose única para o Brasil. O novo lote deve chegar ao país na sexta-feira, 25.

