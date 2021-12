Bahia recebe mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta

A Bahia recebe nesta quarta-feira, 1º, mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19. Esta é a primeira vez que o estado recebe remessas que ultrapassam a casa do milhão durante a pandemia.

O avião com a maior parte das vacinas já desembarcou em Salvador durante a manhã desta quarta. Foram 955.880 doses da Sinovac/Coronavac que chegaram à capital baiana por volta das 10h.

Ainda são esperadas nesta quarta, por volta das 18h, outras 97.110 doses da Pfizer/BioNTech. Totalizando assim, 1.052.990 doses de vacinas em um único dia.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) ainda informou que na tarde de quinta-feira, 2, o estado receberá mais 71.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz em um vôo previsto para pousar no aeroporto da capital baiana às 16h55.

De acordo com a Sesab, as vacinas recebidas durantes os dois dias são destinadas para primeira e segunda aplicações. Após a conferência das cargas pela equipe de Imunização do Estado, as vacinas serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios.

Com as cargas, a Bahia chegará ao total de 16.720.858 doses de vacinas recebidas, sendo 6.384.718 da Sinovac/Coronavac; 6.751.580 da Oxford/AstraZeneca; 3.323.460 da Pfizer e 261.100 da Janssen.

adblock ativo