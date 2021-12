Bahia recebe mais de 74 mil doses da vacina contra a Covid-19

Um lote com 74.880 doses de vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 chegou à Bahia na tarde desta segunda-feira, 6, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

O avião que fez o transporte das vacinas pousou no aeroporto por volta das 16h25 e se soma às outras duas remesasas com 517.200 e 268.800 doses de Coronavac que chegaram pela manhã.

Na terça-feira, o estado receberá lotes com 69.030 e 77.220 vacinas produzidas pela Pfizer/BioNTech. As duas remessas estão previstas para chegar em um voo às 9h35.

De acordo com a Sesab, os imunizantes serão destinados para primeira e segunda aplicação. Após a conferência das cargas pela equipe de Imunização do Estado, as vacinas serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios.

Com as remessas, a Bahia totaliza 17.890.118 doses de vacinas recebidas, sendo 7.170.718 da Sinovac/Coronavac; 6.751.580 da Oxford/AstraZeneca; 3.706.720 da Pfizer e 261.100 da Janssen.

