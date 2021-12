Bahia recebe 230 novos médicos cubanos

Nos últimos dois dias, 230 médicos cubanos desembarcaram em Salvador para reforçar o programa Mais Médicos em cidades baianas.

Os profissionais, que chegaram nesta quinta, 6, e na quarta-feira, 5, irão atuar em 103 municípios, além de integrar equipes de Distritos Sanitários Indígenas.

Eles foram recebidos pelo secretário da Saúde do Estado, Washington Couto.

Segundo informou a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), os médicos participarão, durante uma semana, de atividades que os permitirão conhecer os dados epidemiológicos do estado.

As atividades de acolhimento pedagógico terão início nesta sexta-feira, 7, no Grande Hotel da Barra. Na programação, estão previstas exposições sobre Políticas Estaduais de Saúde, redes de urgência e vigilância, aproximação do território, além de terem treinamento para uso de tecnologias.

Conforme a Sesab, são realizadas atualmente cerca de 528 mil consultas médicas a cada mês pelos profissionais que atuam pelo Programa Mais Médicos na Bahia.

Ainda de acordo com o órgão, quase quatro milhões de pessoas de 361 municípios estão cobertos pelo programa.

