Bahia recebe 160 mil doses de vacina da Pfizer contra a Covid-19 nesta sexta

Em uma semana em que recebeu mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19, a Bahia recebe nesta sexta-feira, 3, uma nova remessa com 162.630 doses da vacina da Pfizer/BioNtech.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde da Bahia, o voo trazendo os imunizantes produzidos farmacêutica americana está previsto para pousar no aeroporto de Salvador às 9h35.

A Seab informou que as doses serão destinadas para a segunda aplicação. Após a conferência da carga pela equipe de Imunização do Estado, as vacinas serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios.

Com a carga desta sexta-feira, a Bahia chegará ao total de 16.882.988 doses de vacinas recebidas, sendo 6.384.718 da Sinovac/Coronavac; 6.751.580 da Oxford/AstraZeneca; 3.485.590 da Pfizer e 261.100 da Janssen.

adblock ativo