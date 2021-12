Bahia precisa construir 525 bibliotecas até 2020

Até 2020, 525 bibliotecas devem ser implantadas em unidades escolares da rede estadual na Bahia em cumprimento ao que manda a lei 12.244, sancionada em 2010 pelo ex-presidente Lula, que obriga as instituições de ensino a construírem o equipamento.

As demais 837 instituições estaduais de ensino já possuem atualmente biblioteca, segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

Faltando cinco anos para o prazo de efetivação da medida, professores se dizem otimistas para o fato de que a Bahia vai conseguir cumprir a legislação em tempo hábil.

A professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb - Campus I) Obdália Ferraz, por exemplo, afirma acreditar que existem condições de a capital baiana alcançar o prazo estabelecido pela lei.

"Temos muito o que conseguir ainda. No entanto, existem, sim, condições de alcançarmos o prazo" , diz a educadora. Ela, no entanto, sugere a necessidade de projetos de leitura que tenham como norte estimular o desejo do estudante de ler.

"Assim não será feita uma leitura apenas pela leitura, mas por prazer e vontade" , diz Obdália Ferraz.

Já a presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Ana Teixeira, concorda que o estado conseguirá atingir a meta estabelecida pela lei e destaca alguns fatores que ainda necessitam de correção.

"Podemos citar o espaço físico, que precisa de se adequar conforme a realidade da instituição, além do acervo, no qual é preciso haver, no mínimo, um título para cada aluno matriculado. Não se pode descuidar ainda de profissionais especializados, uma vez que existe carência com relação ao número de funcionários da área" , enumera Teixeira.

Ambas as educadoras concordam sobre a importância da leitura e do acesso aos livros no processo educacional. "A biblioteca é uma das maneiras de desenvolver no sujeito as formas de ver o mundo" , conta a professora Obdália Ferraz.

Projetos

O Sistema Municipal de Biblioteca Escolar de Salvador conta, hoje, com 384 espaços de leitura, sendo: oito bibliotecas; 78 cantinhos de leitura; 131 bibliotecas móveis, uma bebeteca; e 166 salas de leitura.

Segundo o coordenador de inovação pedagógica da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Miguel Serra Durado, existem projetos em andamento, para que sejam instalados espaços de leitura em todas as 427 escolas da rede municipal de ensino.

"Essa ação acontece através do documento Salvador Construindo um Novo Futuro: 2013-2016. O trabalho já vem sendo realizado e tem o objetivo de promover a democratização do acesso ao livro e o consequente incentivo à leitura" , disse.

No estado, um dos projetos da SEC é o "Educar para transformar - Um pacto pela educação", que criou o Sistema de Bibliotecas Escolares para assegurar condições básicas necessárias ao funcionamento de salas de leitura nas escolas. Outra novidade é um software para integrar as bibliotecas.

