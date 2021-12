Bahia Pesca faz levantamento de pesquisadores e marisqueiras afetados por óleo

A Bahia Pesca está fazendo um levantamento de pescadores e marisqueiras que tiveram seus trabalhos afetados pelo óleo que atinge o litoral do nordeste. No total, 13.375 pescadores e marisqueiras vivem nos oito municípios atingidos: Camaçari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Lauro de Freitas, Salvador e Mata de São João.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), serão estabelecidas políticas compensatórias emergenciais, após os dados serem repassados ao Comando Unificado de Incidente. A Bahia Pesca fará também a coleta de peixes e mariscos para análise, que determinará se o pescado poderá ser consumido ou está contaminado.

Nesta quarta-feira, 16, uma reunião discutiu ações para minimizar os impactos do óleo na vida de pescadores e marisqueiras. Estavam presentes o presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, e o secretário da Agricultura, Lucas Teixeira. Participaram do encontro também a diretoria e técnicos do órgão, além de representantes da Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

