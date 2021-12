Bahia não adere ao horário de verão pelo 6º ano seguido

Mais uma vez, a Bahia não vai aderir ao horário de verão. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 26, pelo governador Rui Costa, durante a inauguração do Centro de Bioimagem do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

A última vez que o estado baiano participou foi no verão de 2011. Sendo assim, este é o sexto ano seguido que a Bahia não adota o novo horário.

O governo federal chegou a cogitar a possibilidade de extinguir a mudança no relógio em todo país, após um estudo apontar que não há economia com o programa. Contudo, voltou atrás por considerar que não teria tempo para consultar a população sobre o assunto.

O horário de verão no Brasil tem início às 0h do dia 15 de outubro, onde os relógios são adiantados em uma hora. O término está marcado para às 0h de 18 de fevereiro, atrasando os relógios em 1 hora.

