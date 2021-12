Bahia lidera ranking de geração de energia com fontes renováveis

O Governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta quarta-feira, 6, em seu perfil no Twiiter, que, pelo segundo ano consecutivo, o estado se manteve líder no ranking de geração de energia elétrica a partir de fontes eólica e solar no país. De acordo com Rui, a atividade elétrica produzida pelas fontes de energia renováveis tem capacidade para atender 13,5 milhões de casas.

"Nós apostamos no futuro, no desenvolvimento que promove o uso sustentável dos recursos naturais. Estes são setores promissores, que geram emprego e renda a milhares de trabalhadores baianos, especialmente no interior do estado", disse o gestor estadual.

"Seguimos em frente com muito trabalho para colocar a Bahia como referência nacional em investimentos no país. Isso tudo se converte em qualidade de vida e em benefícios para o povo. Os baianos em primeiro lugar!", completou Rui.

adblock ativo