Bahia lidera preferência por cerveja no País, aponta Ibope

O Ibope foi às ruas descobrir qual bebida é a cara do brasileiro. A cerveja, com 59% das respostas, foi eleita a preferida dos brasileiros. Na Bahia, a preferência foi a maior do País: 77%.

Segundo o Ibope, o ranking regional é liderado pelo Nordeste, região onde a cerveja é mais citada, com 65%, seguida pelo Centro-Oeste (63%) e pelo Sudeste (62%).



No Nordeste, a menção é maior nas classes A e B. Os baianos tiveram o maior percentual dado à bebida em toda a região. Pernambuco teve 52% e Ceará, 49%.



A loura desbancou outras duas bebidas tradicionalmente preferidas no país: a cachaça foi mencionada por 11% dos entrevistados e a caipirinha por apenas 5%.

No setorde bebidas quentes, o café obteve 5% das respostas. As cidades que abrirão e fecharão a Copa, São Paulo e Rio de Janeiro, também tiveram destaque no recorte regional.

O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar com 68% de escolha pela cerveja e São Paulo em terceiro com 63%. Segundo o instituto, o recorte de perfil mostra que a menção à cerveja é maior entre pessoas com até 54 anos.



A pesquisa foi realizada em âmbito nacional com a participação de 2.000 pessoas com idade acima de 18 anos.

