Bahia lidera encalhe de baleias jubarte no País, aponta projeto

Só este ano, 19 baleias jubarte foram encontradas encalhadas no Brasil, sendo que nove na Bahia, segundo dados do Projeto Baleia Jubarte. Os atuais números colocam o estado mais uma vez como líder de ocorrências, seguido por Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (2), Paraná (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1) e São Paulo (1).

Além disso, o projeto aponta que, entre o período de 2002 a 2018, a Bahia se tornou o maior estado com casos desta categoria, liderando o encalhe por 13 anos.

A explicação para este acontecimento, de acordo com o veterinário Milton Marcondes, é o fato da Bahia possuir um dos maiores litorais do país.

Destes 19 casos, cinco eram filhotes, oito juvenis, três adultos e outras três – devido ao estado de decomposição – não tiveram como ter a idade confirmada. Três encalharam com vida, sendo que duas não resistiram e outra voltou para o mar.

Filhote encontrado em Santa Cruz Cabrália, na segunda-feira, 17 (Foto: Divulgação Projeto Baleia Jubarte)

Temperatura da Antártida

Mais vistas no período entre junho e setembro, as jubartes retornam à Antártica - continente antártico - entre os meses de outubro e novembro em busca de alimentos, onde ficam por aproximadamente quatro meses.

"Passando esse tempo, elas migram para o Brasil para acasalar e ter seus filhotes. Elas não conseguem ter lá por causa da água, que é muito fria. Os filhotes não suportariam a temperatura da Antártida. Diferente do Brasil, que podem parir à vontade. Aqui, eles nascem magrinhos, mas bem protegidos das ondas e com água mais rasa", explicou Milton.

O Espirito Santo é o segundo estado escolhido pelas baleias para ter seus filhotes. Na região capixaba, as cidades que mais recebem esses animais são Linhares, Conceição da Barra e São Mateus. Já na Bahia, segundo o veterinário, os locais variam a depender da temporada.

Maior parte das baleias que encalha já chega sem vida por conta da alimentação e das fortes ondas. "Quase 90% que chegam na praia já estão mortas, principalmente se forem filhotes, que, por algum motivo, foram separados das mães. Eles se alimentam de leite e ainda não têm o sistema imunológico desenvolvido, além de estarem sujeitos a ataques de tubarões."

As baleias jubarte vivem em média de 50 a 60 anos e têm uma cria a cada gestação, que dura em torno de 11 meses.

*Sob a supervisão da jornalista Maiara Lopes

