Bahia lança equipamento de teste rápido para diagnóstico de dengue

O governo baiano lançou nesta terça-feira, 10, um dispositivo capaz de diagnosticar em 20 minutos pacientes de dengue e febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Elaborado pelo subsecretário de Saúde do Estado, o infectologista Roberto Badaró, e desenvolvido por uma empresa carioca, o instrumento alia um teste químico, realizado com uma gota de sangue do paciente, a um aplicativo de celular, que cataloga sintomas e, por meio do GPS do aparelho, mapeia a área onde houve o contágio. Uma fita, com um reagente para uma proteína identificada nos pacientes das doenças, informa se a pessoa está infectada. Segundo a secretaria, a eficácia do diagnóstico chega a 99,8%.

A intenção do aparelho, segundo Badaró, é aliar a rapidez no tratamento ao paciente à agilidade de ações de combate a eventuais surtos, por meio de intervenções em áreas onde sejam identificados aumentos expressivos no número de casos.

De acordo com a secretaria, na primeira fase do projeto, 100 aparelhos estão sendo distribuídos para agentes comunitários testarem pacientes dos quatro municípios nos quais já foram confirmados casos de febre chikungunya no Estado - Salvador, Feira de Santana, Ribeira do Pombal e Riachão do Jacuípe. A intenção do governo é montar uma fábrica para produzir o equipamento. "Podemos ser um centro de tecnologia referência nessa área não só para o Brasil, mas para o mundo", diz o secretário Fábio Villas-Boas.

