Bahia gera mais de 18 mil empregos em fevereiro e lidera ranking no Nordeste

A Bahia gerou 18.993 postos de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro, resultado que decorre da diferença entre 60.982 admissões e 41.989 desligamentos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira, 30.

Segundo o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, "a Bahia lidera a geração de empregos no Nordeste, representando 46,5% do total de empregos criados na região em fevereiro", disse, em nota divulgada por assessoria.

Já em relação com os demais estados brasileiros e o Distrito Federal, a Bahia ocupou a 6ª posição de geração de empregos em fevereiro, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo dados do Caged, o saldo do mês de fevereiro também ultrapassou o resultado de janeiro deste ano, quando 15.049 postos de trabalho foram criados, sem as declarações fora do prazo.

Todos os setores geraram postos no mês de fevereiro de 2021: Indústria geral (+4.276 postos), Informação, comunicação e outras atividades (+4.023 postos), Comércio (+3.871 postos), Construção (+2.813 postos), Administração pública (+1.954 postos), Alojamento e alimentação (+852 postos), Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+522 postos), Transporte, armazenagem e correio (+396 postos), Outros serviços (+284 postos) e Serviços domésticos (+2 postos).

Quanto aos dados referentes aos saldos de empregos distribuídos no estado, em fevereiro de 2021, constata-se ganho de emprego na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior. Logo, foram criados 8.226 postos de trabalho na RMS no segundo mês do ano e, no interior, 10.767 posições celetistas foram geradas.

Em relação ao saldo de emprego acumulado do ano de 2021, foram abertos 12.163 postos de trabalho com carteira assinada na RMS e 21.118 postos no interior.

