Bahia ganhará dois aeroportos e um aeródromo profissional

Uma novidade que promete aquecer o turismo na Bahia. Em breve, o estado ganhará dois aeroportos: um em Santa Cruz Cabrália (distante quase 700 km de Salvador), no extremo sul, e em Conde, no Litoral Norte.

A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, nesta terça-feira, 25. De acordo com ele, as obras do terminal em Santa Cruz Cabrália devem começar ainda este ano, em parceria com a empresa Flughafen München GmbH, que administra o aeroporto internacional de Munique, na Alemanha.

No Conde, os estudos para construção de um aeroporto têm como foco o atendimento do turismo no litoral norte, como Costa do Sauípe e Massarandupió.

Além dos dois aeroportos, um aeródromo profissional será construído em Itacaré (distante 249 km de Salvador, no sul do estado, com foco na aviação executiva. Por lá, há apenas aeródromos particulares. O objetivo é criar alternativas para além do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus.

