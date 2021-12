Bahia ganha app para ajudar no combate ao Aedes aegypti

Um aplicativo (app) que foi lançado nesta segunda-feira, 4, busca ajudar o combate ao mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, febre chikungunya e zika. O Caça Mosquito é uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) junto com a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).

Inicialmente o app está disponível apenas na plataforma Android e possibilita fotografar e denunciar os criadouros, em qualquer lugar e a qualquer hora na Bahia. A intenção é localizar os criadouros a partir do georreferenciamento (GPS) e acionar os órgãos municipais para a eliminação dos focos. Como resultado, espera-se controlar rapidamente os surtos, informa a Sesab.

O aplicativo está disponível para download na Google Play e até o final do mês, os usuários da plataforma iOS poderão utilizar o sistema.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, esta é mais uma estratégia complementar de combate ao mosquito. "Estimulamos a inovação e temos investido em iniciativas como o mosquito transgênico e testes rápidos, bem como analisado a eficácia de repelentes com nanotecnologia e pesquisas como que estudam o bacillus thuringiensis e a wolbachia", afirma o secretário, por meio de nota.

