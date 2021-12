Bahia fiscaliza veículos fora da norma contra poluição

Uma frota de cerca de 182 mil veículos na Bahia está mira de nova norma de trânsito. Em vigor desde o final do mês passado, a Resolução 452/13 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) obriga que veículos a diesel que não possuem sistema de injeção eletrônica - aqueles fabricados antes de 2005, quando o equipamento tornou-se obrigatório - devem instalar filtros que reduzam os efeitos nocivos dos gases poluentes que emitem.

Na Bahia, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), há 182.238 veículos a diesel fabricados até 2005.

Filtros

Segundo a determinação, estes veículos devem, obrigatoriamente, instalar filtros para reduzir a emissão de fumaça, caso ainda não possuam. Esta resolução do Contran complementa o Código Brasileiro de Trânsito (CBT), que já classifica como infração grave circular com o veículo produzindo a fumaça poluente.

No estado, a multa para quem trafega nestas condições pode variar de R$ 120,61 até R$ 700, além de o infrator ter o veículo recolhido.

Saúde

Especialistas alertam que a emissão de fumaça do óleo diesel pelos veículos pode causar problemas de saúde, desde doenças respiratórias e cardiovasculares até câncer.

Estudos da Universidade de São Paulo (USP) apontam que entre 70% e 90% dos poluentes do ar são produzidos por veículos, principalmente pelos movidos a óleo diesel, que representam apenas 10% da frota, mas são responsáveis por cerca de 50% da poluição.

"Esses veículos emitem monóxido de carbono na fase particulada, ainda com resíduos de petróleo e de alguns metais, o que pode levar a doenças, como câncer de pulmão", diz o vice-presidente da Sociedade Baiana de Pneumologia, Almério Machado.

Segundo ele, a poluição do ar ainda não pode ser considerada um problema grave em Salvador. "Mas há um risco que merece atenção, para que não se torne um grande problema. Salvador é uma cidade muito aberta, tem mar a leste, oeste e sul, o que facilita a dispersão dos poluentes".

Inventário

Professor do Departamento de Transportes da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Ricardo Uchoa conta que a instituição está elaborando um inventário com dados sobre a situação de Salvador em relação à poluição do ar.

"Vamos fazer um levantamento das emissões de gases poluentes e elaborar o inventário. A Bahia ainda não possui estudos concretos que traduzam o tamanho do problema", afirma.

Comparação

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuhy, os veículos com motores a diesel emitem 80 vezes mais óxidos de nitrogênio por quilômetro rodado e libera oito vezes mais partículas sólidas do que os motores a gasolina.

"Em todo o Brasil, cerca de 40% dos caminhões da frota em circulação - mais de um milhão - têm mais de 20 anos de uso e ainda contam com injeção mecânica", pontua. Bocuhy ressalta que a Resolução 452/13 é importante para o controle da poluição. "Mas apenas a criação da lei não é eficaz, se não houver implementação, com fiscalização adequada e firme".

