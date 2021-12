Bahia fica em 2º lugar em mortes nas estradas durante festas

A Bahia foi o segundo estado com maior número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais durante as festas de Natal e Réveillon em 2013.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 382 acidentes, 292 feridos e 43 mortes. Apesar do alto número, houve uma redução em relação ao mesmo período no ano passado, quando morreram 60 pessoas nas rodovias federais baianas.

Minas Gerais foi o estado com maior registro de acidentes, feridos e mortes por acidentes nas rodovias federais. Dos 6.651 acidentes contabilizados, 1.102 ocorreram em rodovias do estado, com um total de 64 mortes nas BRs mineiras.

Também tiveram um destaque com grande número de incidentes os estados do Paraná (750 acidentes, 489 feridos e 30 mortes) e Santa Catarina (751 acidentes, 473 feridos e 24 mortes).

Foram registrados, ao todo, 6.651 acidentes nas rodovias federais brasileiras, que resultaram na morte de 379 pessoas . Em 2012, foram 7.407 acidentes e 420 mortes. Ao todo, houve 4.352 pessoas feridas, ante os 4.642 registrados em 2012, informa a PRF.

Segundo o chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e coordenador-geral de operações, inspetor Stênio Pires, o resultado representa uma queda de 16% no número de acidentes em relação à frota. É o mesmo índice registrado para a redução de mortes por milhão de veículos, que passou de 5,5 para 4,6. No caso de feridos, a queda foi 12%, passando de 61 para 53,3 mortes por milhão de veículos.

