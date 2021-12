Bahia está fora do horário de verão, confirma Jaques Wagner

O governador Jaques Wagner anunciou na manhã desta quinta-feira, 11, que a Bahia está fora do horário de verão em 2012. A decisão foi tomada com base em uma pesquisa realizada com a população do Estado, na qual 76% dos entrevistados foram contra a mudança.

O anúncio altera a situação de 2011, quando o Estado voltou a participar do horário de verão após oito anos. "A economia de energia no Nordeste é pequena. A principal questão era estar alinhado ao horário de Brasília. Estou alterando a decisão, que beneficia os trabalhadores que têm de acordar cedo, como os da construção civil, domésticas e rodoviários", explica Wagner.

O anúncio foi feito durante uma entrevista ao Programa Balanço Geral, na TV Record. De acordo com o governador, a Ouvidoria Geral do Estado recebeu, desde o ano passado, mais de 18 mil manifestações contrárias ao horário de verão.

