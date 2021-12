Bahia é um dos estados que mais pesquisou 'auxílio emergencial' no Google

O auxílio emergencial foi o termo econômico mais procurado no Google pelos brasileiros em 2020. Os estados que lideraram a busca foram Amapá, Pará, Amazonas, Maranhão e Bahia. No geral, a palavra-chave mais popular foi coronavírus.

Criado para minizar os efeitos da pandemia nos trabalhadores de baixa renda, especialmente os informais e desempregados sem direito ao seguro-desemprego, o auxílio emergencial dominou a pauta político-econômica do noticiário e também do Congresso Nacional.

Apesar do governo afirmar que não existe nenhuma possibilidade de manutenção do auxílio, encerrado no último dia 29, estão em análise propostas que determinam a concessão de novas parcelas do benefício. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) propôs a extensão das parcelas de R$ 300 por mais três meses.

O benefício, criado em abril, foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. O Auxílio Emergencial Extensão foi pago em até quatro parcelas de R$ 300 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600.

