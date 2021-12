Bahia é responsável por 31,9% da energia eólica gerada no país

No acumulado de janeiro a outubro de 2020, a Bahia foi responsável por 31,9% da energia gerada no país, fazendo o estado ser líder no país. Os dados são do Informe Executivo de Energia Eólica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Os 181 parques em operação, espalhados por 20 municípios, têm 4,5 Gigawatts (GW) de capacidade instalada. As informações foram analisadas pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan).

Ainda conforme o levantamento da SEI, desde 2012, o montante investido nos parques em atividade ultrapassa os R$ 18,1 bilhões e foram gerados mais de 50 mil empregos diretos na fase de construção desses parques.

Os 130 novos parques contratados, que entram em operação até 2025, terão capacidade instalada de 3,7 GW e vão gerar aproximadamente 56 mil empregos. A previsão é que, juntos, possam injetar R$ 13,6 bilhões em investimentos no estado.

