Bahia é o quarto estado em população

A Bahia é o quarto estado do País em número de habitantes, com uma população de 15.044.137, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta, 29, no Diário Oficial da União.

Salvador permanece em terceiro lugar no ranking das capitais, com 2.710.968 habitantes. À frente da capital baiana, estão as cidades de Rio de Janeiro (6.429.922) e São Paulo (11.821.876).

São Paulo (43,6 mi), Minas Gerais (20,5 mi) e Rio de Janeiro ( 16,3 mi) são os três primeiros estados mais populosos do Brasil.

A população brasileira chegou a 201.032.714 habitantes, segundo o estudo. No ano passado, eram 199,242 milhões de habitantes, quantidade acima do previsto em 2012, de cerca de 194 milhões.

A taxa de crescimento para a Bahia é de 0,58% em 2013 e 0,1% em 2030, quando a população deve alcançar as 15.863.601 pessoas. Entre 2000 e 2010, conforme os dados do último censo, o número de habitantes no Estado subiu de 13.066.910 para 14.016.906 - aumentou 7,27%.

A tendência é de crescimento cada vez menor é resultado de uma junção de fatores, segundo o coordenador de disseminação de informação do IBGE, Joilson Rodrigues. "A combinação de fatores como o saldo migratório negativo (quando a imigração é menor que a emigração) e a queda da fecundidade tem impacto direto na redução".

A Bahia é o primeiro estado em saldo migratório negativo, estimado neste ano em 51.628 e vai perdendo a intensidade até 2030 quando deve alcançar 39.561 habitantes, ainda configurando como a maior do País. Na segunda posição vem o Maranhão, com 29,362.

"Uma das justificativas da redução é a melhoria das condições de vida, que faz o indivíduo permanecer no local de origem. No entanto, os índices ainda são altos e se dão pelo aspecto de desenvolvimento econômico, na busca por oportunidades".

Expectativa - Até 2030, a população baiana deve ter incremento de 3,4 anos na expectativa de vida, que, para 2013, foi estimada em 72,73 anos e pode chegar a 76,13 daqui a 17 anos. Como resultado do aumento da perspectiva de envelhecimento e redução da mortalidade, que está diminuindo desde a primeira metade do Séc. 20, a diferença da quantidade de jovens (0 a 14 anos) e idosos (65 anos ou mais) tende a diminuir.

Neste ano, são 27,11 idosos para cada grupo de 100 jovens, chegando a 65,33 em 2030, o que irá obrigar à reformulação de políticas públicas para a nova estrutura populacional. "É necessário investir mais em políticas para idosos desde agora. O número de especialistas na área é insuficiente e faltam conselhos municipais e planejamento para aumentar a acessibilidade", disse a coordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade da Uneb, Sônia Bamberg.

