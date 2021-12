Bahia é o nono estado que mais levou público aos grandes shows

O Brasil já está, há ao menos duas décadas, bem inserido na rota dos grandes shows de artistas e bandas mundialmente consagrados. Um ranking divulgado esta semana pela StubHub, considerada uma das maiores plataformas de compra e venda de ingressos do mundo, destacou que o estado é o nono do País em número de pagantes na lista dos espetáculos com maior quantidade de público nos primeiros seis meses do ano.

De Madonna a U2, praticamente todos os músicos com carreiras sólidas na indústria do entretenimento já passaram alguma vez pelo Brasil, e a frequência aumenta nos últimos anos.

No levantamento, apenas Bahia e Ceará representam o Nordeste entre os 10 estados que levaram públicos aos grandes shows durante o primeiro semestre no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram lista.

Sobre a baixa adesão do público nordestino nos grandes shows de artistas internacionais, o produtor musical Guilherme Guerra, credita ao fato que nenhum aconteceu nos estados. “A logística e os custos para o show do artista ao vivo são sempre levados em conta”.

Guerra é proprietário da Obscur, que com pouco menos de dois anos de atividades, ainda não encontrou produtores parceiros para levar espetáculos do segmento rock de bandas internacionais fora do eixo Rio-São Paulo, mas afirma que há demanda. “É, na verdade, uma demanda reprimida no Nordeste, como Recife, Salvador e Natal, onde o público cresceu, tem potencial. E tem turnê que faz questão de passar pelo Nordeste, mas o problema é, mesmo, a logística, como preço de passagens, aluguel de equipamentos etc.”

De acordo com a pesquisa, Phil Collins lidera a lista do show mais lotado no Brasil. O famoso músico britânico realizou a primeira turnê solo em fevereiro, com apresentações em Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

“Ele é o único artista da lista cujo público tem, em sua maioria, mais de 45 anos. Além disso, essa foi sua primeira turnê solo no Brasil”, afirma Marta Bernasconi, gerente de relações públicas da StubHub na América Latina.

A lista do StubHub, também, listou a turnê do cantor do Pearl Jam, Eddie Vedder, o cantor teen Harry Styles e, na nona e décima posição, o Gorillaz e Radiohead.

adblock ativo