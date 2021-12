Bahia é declarada Capital Iorubana das Américas por rei nigeriano

A Bahia foi declarada a Capital Iorubana das Américas pelo rei Ooni Adeyeye Enitan Babatunde Ogunwusi, de Ile-Ife, cidade localizada no sudoeste da Nigéria, durante um evento no Espaço Cultural da Barroquinha neste domingo, 10, em Salvador.

O evento teve a presença de uma comitiva de autoridades políticas, sacerdotes e sacerdotisas africanas, das titulares das secretarias estaduais de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, e da Cultura (Secult), Arany Santana.

O Brasil foi selecionado para iniciar o calendário oficial das visitas do rei, tendo a Bahia como ponto de partida. De acordo com as declarações da ONU, o estado aderiu uma forma pioneira às ações da Década Internacional Afrodescendente.

A agenda do rei de Ile-Ife tem o objetivo de gerar diálogos e projetar cooperação em áreas de governos, como universidades e comunidades religiosas.

