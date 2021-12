Bahia deverá receber 490 mil doses de vacina da Astrazeneca nesta segunda

A Bahia deverá receber na manhã desta segunda-feira, 21, mais um lote da vacina da Oxford/Astrazeneca. A informação foi divulgado pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

De acordo com o secretário, a previsão é que por volta das 9h, um lote com 491.250 doses do imunizante para seguir a campanha de vacinação.

>> Viradão da vacinação: postos funcionarão durante 33h em Salvador

"Vamos iniciar a semana com uma boa notícia! Temos previsão de receber amanhã, às 9h35, 491.250 doses de vacinas Astrazeneca/Oxford. Dessa forma, seguiremos com a imunização do povo baiano", postou Vilas-Boas.

Na última sexta-feira, 18, a Bahia recebeu 183.690 doses da vacina Pfizer/BioNtech, que será utilizada exclusivamente para a aplicação da primeira dose e mais 143 mil doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan.

As novas remessas de vacinas permitem aos municípios do estado acelerar a campanha de vacinação. Salvador, por exemplo, irá realizar um mutirão para imunizar o público-alvo durante 33 horas ininterruptas a partir das 8h desta segunda até às 17h da próxima terça, 22.

Ao todo, de acordo com a Secretária de Saúde da Bahia (Sesab), 4.403.003 de pessoas reberam a primeira dose no estado. Destas, 1.700.360 também já receberam a segunda dose.

