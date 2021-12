Bahia deve ganhar 264 creches até o final do ano, diz FNDE

A Bahia deve ganhar mais 264 creches públicas até o final deste ano, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A promessa é do presidente do órgão, Antônio Idilvan, e foi passada na manhã desta quarta-feira, 21, em reunião com representantes do governo e de municípios baianos, em Salvador.

Segundo ele, serão beneficiados 152 cidades do estado que estão com obras por iniciar ou paralisadas. Para ajudar no processo, foi montado um escritório do FNDE no prédio da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), em Salvador, para que os gestores municipais resolvam pendências envolvendo prestação de contas e esclareçam dúvidas sobre as obras.

Idilvan disse no encontro que as obras paradas não são um problema exclusivo da Bahia, e que a interrupção não foi motivada por irregularidades ou falta de iniciativa das prefeituras: "Os problemas se deram com as empresas contratadas, que não cumpriram os contratos. As obras demoraram mais do que o prazo previsto, o custo aumentou e não foi possível fazer o aditivo. Agora estamos aqui reunidos para orientar os gestores e as próprias prefeituras façam a licitação para concluírem as obras".

Presente no encontro, o governador Rui Costa ressaltou que tem encontrado pelo estado obras com problemas de execução. "Tem uma empresa do Paraná, por exemplo, que ganhou um lote grande e não executou quase nada na Bahia. O tempo vai passando, o orçamento fica defasado e não se consegue concluir. O objetivo aqui hoje é resolver os problemas dessa natureza", disse.

O governador ainda disse que os municípios que quiserem construir creches terão o apoio do Estado com a doação de terrenos.

