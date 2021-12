Bahia deve ficar fora do horário de verão

Embora tenha se manifestado a favor da implantação do horário de verão na Bahia, o governador Jaques Wagner deve deixar o Estado de fora do sistema, devido à forte reação popular contrária ao adiantamento em uma hora dos relógios a partir do dia 21 de outubro.

Ele deve anunciar que a Bahia não entrará no horário de verão nesta quinta-feira, 11, após receber o resultado de uma pesquisa que mandou realizar para sondar o desejo da população baiana.

Centrais contrárias - Representantes das seis maiores centrais sindicais do País entregaram, nesta quarta-feira, a Wagner um documento contrário ao horário novo. Antes disso, o próprio governador revelou que a Ouvidoria do Estado recebeu cerca de 20 mil manifestações para que a Bahia não entre no horário de verão.

"Além disso, a economia de energia perante a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) é insignificante. E exatamente por não ser tão significativo para a economia que o governo federal dá essa liberdade (de os estados decidirem)", salientou.

Pelegrino é contra - O governador reiterou sua defesa argumentando a importância da existência de apenas um horário para todo o País, mas admitiu que "realmente a adesão do povo é muito baixa".

Um repórter lembrou que até o candidato do PT à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, posicionou-se contra o horário de verão, indagando se isso havia criado uma "rusga" entre os dois. O governador disse que não.

"Graças a deus a gente tem um partido, mas não tem um ditador. Justiça seja feita: desde 2003, no primeiro ano do governo Lula, ele (Pelegrino) já havia se manifestado contra como deputado federal. Eu fiz o experimento, fiz a pesquisa, isso passa pelo governo federal. Vou fazer uma avaliação de hoje (quarta-feira) para amanhã (quinta-feira) para ter uma posição final", prometeu Jaques Wagner.

