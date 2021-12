Bahia coloca consultas da Previdência na web

Os funcionários públicos da Bahia poderão ter acesso a todos os seus processos através da internet. A Previdência estadual vai disponibilizar as informações sobre concessão de aposentadorias, pensões, registro por tempo de serviço e demais benefícios no Portal do Servidor.

A base de dados já existe e faz parte do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento Administrativo e Judicial (Sicaj), que já pode ser consultada via internet.

Através da rede, será possível acompanhar a tramitação detalhada dos processos sem a necessidade de se deslocar até uma unidade do Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev) para realizar a pesquisa.

Cerca de 8 mil processos de aposentadoria e pensões tramitam na Previdência Estadual e a Secretaria da Administração (Saeb) estima que o atendimento seja mais ágil e o tempo para a demanda seja reduzido.

Os servidores vão precisar apenas do número do processo para poder fazer a consulta online do procedimento solicitado.





De acordo com a Saeb, o número de concessão de aposentadorias saltou de 4,3 mil para 6,2 mil somente em 2012. Entre 2006 e agosto de 2013 foram concedidas 34 mil aposentadorias, sendo 3.745 somente este ano.

