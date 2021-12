Bahia assina acordo com Portugal para recuperar patrimônio do estado

Bahia e Portugal assinaram na manhã desta sexta-feira, 21, em Lisboa, um protocolo de entendimento cujo objetivo é a recuperação de imóveis de valor arquitetônico, histórico e cultural da Bahia, a fim de torná-los equipamentos com finalidade turística. O plano está baseado no bem sucedido programa Revive, em execução no país europeu.

Com a assinatura do documento, Portugal se compromete a apoiar o governo baiano com a experiência técnica acumulada pelo Revive, conjunto de ações previstas num movimento internacional de recuperação do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, ao qual a Bahia se integra oficialmente a partir da assinatura do acordo.

Segundo a Secretaria de Turismo de Portugal, Ana Godinho, o programa lançado no ano passado, o Revive já identificou 33 imóveis, em Lisboa e no interior de Portugal, em condições de abrigarem atividades econômicas ligadas ao turismo, por meio de investimentos privados, autorizados mediante concessão em concurso público

O secretario estadual do Turismo, Fausto Franco, afirmou que já foi iniciado os trabalhos necessários para execução do programa. “Estamos mapeando imóveis que podem ser incluídos numa primeira etapa, a fim de impulsionar a instalação de novos restaurantes, hotéis, cafeterias, lojas de artesanato e outros equipamentos que ativem o mercado turístico, com desenvolvimento econômico”, sintetizou em nota.

adblock ativo