Bahia apresenta o maior número de negros

O Pará é o estado com o maior número de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas no Brasil, de acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo lançado nesta quarta-feira, 6, na 3ª Conferência Nacional de Igualdade Racial, em Brasília, revela que 76,7% dos paraenses afirmaram ser pretos ou pardos no censo demográfico de 2010. Deste percentual, 69,5% se disseram pardos e 7,2%, negros.

A Bahia ocupa o segundo lugar no ranking nacional com 76,3% autodeclarados pretos e pardos. Entretanto, é o estado com o maior número de pessoas que se declararam pretas (17,1%); outras 59,2% se dizem pardas.

De acordo com o assistente da Diretoria de Geociências do IBGE, José Senna, o alto índice de paraenses que se declaram pardos deve-se ao processo de miscigenação entre brancos e índios na região amazônica. Diferentemente da Bahia, onde a maioria dos entrevistados que se disseram pardos são afrodescendentes.

Municípios

Apesar de o Pará ocupar o primeiro lugar no ranking nacional, o município com o maior número de pretos e pardos autodeclarados é a cidade maranhense de Serrano do Maranhão (94,76%); seguida pelos municípios baianos Terra Nova (93,2%), Teodoro Sampaio (92,6%), Pedrão (92,54%) e Salinas (92,14%).

Na classificação nacional, Salvador ocupa a 565ª posição e a 154ª, no cenário baiano. A pesquisa Mapa da Distribuição Espacial da População segundo Cor ou Raça - pretos e pardos é fruto de parceria do IBGE com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).

O objetivo do estudo, segundo Artur Sinimbu, assessor técnico da Seppir, é contribuir para a elaboração de políticas públicas para o seguimento, tais como o projeto de lei - encaminhado ao Congresso Nacional, nesta terça, 5, pela presidente Dilma Roussef - que prevê a reserva de 20% de vagas para negros em concursos federais.

O aspecto de maior destaque do mapa, conforme Artur, é a apresentação gráfica dos dados. "É possível perceber, por exemplo, o processo de segregação racial. Pretos e pardos, geralmente, se concentram em regiões periféricas, ou precárias", diz.

Bairros

Em Salvador, a região com o maior número de pretos e pardos é Ilha de Maré (92,99%). Em seguida, estão os bairros Fazenda Coutos (90,57%) e Rio Sena (90,3%), que ocupam o 2º e o 3º lugar, respectivamente.

A Liberdade, eleita pelo imaginário baiano como o bairro mais negro de Salvador, figura no 54º lugar, com 85,41% de pretos e pardos autodeclarados. Já a região do Curuzu fica em 40ª posição, com 86,39%.

Os bairros com menor número de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas são Itaigara (34,49%), Vitória (36.42%), Graça (37,82%), Caminho das Árvores (38,03%) e Canela (41,64%).

adblock ativo