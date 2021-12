Bahia apresenta crescimento de 11% de divórcios e testamentos digitais

Bahia apresenta crescimento de 11% de escrituras de divórcios, compra e venda de imóveis, doações e testamentos feitos de forma digital. Segundo o Cartórios de Notas o número se deve a plataforma digital e-Notariado, instituída durante a pandemia da Covid-19.

Os Cartórios de Notas da Bahia registraram um número recorde de escrituras de compra e venda realizados no segundo semestre de 2020. Foram 13.720 atos de escrituras no período, um crescimento de 13%, bem maior que a média de aumento dos últimos cinco anos, que se manteve em apenas 5%. Nos últimos seis meses de 2020, os cartórios baianos também contabilizaram mais de mil divórcios, 600 inventários e 450 testamentos.

Com 290 atos praticados, dezembro de 2020 foi o mês com o maior número de escrituras e procurações assinadas pela plataforma e-Notariado no estado da Bahia. Desde o lançamento do serviço digital, 2.119 atos já foram praticados eletronicamente. No Brasil, foram registrados 6.5 mil atos notariais, sendo fevereiro de 2021 o mês com o maior número de documentos assinados na plataforma.

A Bahia registrou ainda um total de 2.318 atos feitos de forma totalmente eletrônica, sendo 2.199 deles escrituras e procurações, e o mês de agosto do ano passado foi aquele com o maior número de serviços digitais, 294. Os Cartórios de Notas do Estado ainda praticaram outras 199 autenticações online de documentos pela plataforma de serviços eletrônicos.

Lançada em junho do ano passado e administrada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal, a plataforma e-Notariado permite que cidadãos realizem diversos serviços por meio de videoconferência, sem a necessidade de deslocamento, podendo acessar o tabelião diretamente por um computador, tablet ou celular. Entre os serviços já disponíveis, estão os diversos tipos de escrituras - compra e venda, divórcios, doações, inventários, partilhas -, testamentos, atas notariais, procurações e autenticação digital.

