Bahia antecipa vacinação contra H1N1 para o dia 18

O aumento do número de casos e óbitos provocados pelo vírus influenza H1N1 antecipou do dia 30 para o próximo dia 18 a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (influenza) pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Este ano na Bahia, os 11 casos confirmados e, desses, três óbitos, motivaram, segundo a subcoordenadora do Programa Estadual de Imunização, Vânia Rebouças, o início antes do previsto e a ampliação da ação que segue até o dia 20 de maio.

"Na Bahia, os casos de síndrome respiratória aguda começaram em fevereiro, antes da época que costuma ser frequente, entre o final de abril e maio", disse a subcoordenadora da Sesab, Vânia Rebouças. No ano passado, o único caso confirmado foi o de um indivíduo oriundo de São Paulo, de acordo com dados do órgão de saúde.

Ainda esta semana, a Sesab deve receber um lote com um milhão de doses do Ministério da Saúde para início da vacinação nos 417 municípios baianos. A distribuição será feita para os núcleos operacionais de cada região, que irá repassar aos pontos de vacinação que chegam a cerca de 3,6 mil na Bahia. A previsão é a chegada de um lote por semana.

Meta

A meta é imunizar 3.269.328 de pessoas incluídas nos requisitos do público-alvo: dos idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menos de 5 anos, trabalhadores da saúde (público e privada), mulheres grávidas e puérperas, até 45 dias após o parto, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas.

"Os portadores de doenças crônicas ou em condições clínicas especiais devem ser vacinados. Mas é necessário apresentar um relatório médico com a justificativa da indicação", explicou Vânia Rebouças.

A subcoordenadora do Programa de Imunização também alerta que as pessoas em estado febril devem adiar a imunização. O efeito eficaz da vacina é alcançado a partir da segunda semana, após a aplicação.

A estimativa é de que 3,6 mil pontos de vacinação - cerca de 3,3 mil deles são as salas de vacina do estado - estejam funcionando no período. O Dia D de mobilização nacional será 30 de abril, quando a quantidade de pontos é ampliada para alcançar a meta de imunizar 80% do público-alvo.

"Alguns municípios não atingem a meta dos grupos prioritários e não tem como vacinar todas as pessoas em um só dia. Por isso, o tempo da campanha foi ampliado", justificou Vânia Rebouças.

No ano passado, segundo dados da Sesab, 81% da população estimada foi vacinada e 286 municípios alcançaram o percentual de imunização de 80% da população-alvo.

Ainda segundo a subcoordenadora da Sesab, a quantidade de doses da vacina será suficiente para proteger o público prioritário. "Apesar da preocupação da população com relação à contaminação, não será necessária uma corrida aos postos de saúde. Todos os indivíduos incluídos nos grupos serão atendidos".

