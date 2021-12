Bahia amplia imunização contra a febre amarela

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) ampliou o número de cidades que receberão vacinas extras como medida preventiva para a febre amarela, atingindo também Vitória da Conquista, no sudoeste, e 20 cidades no extremo sul do estado.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica já tinha recomendado no dia 14 de janeiro o reforço na vacinação contra a doença em 45 municípios do oeste e em todas as cidades que fazem divisa com Minas Gerais e Goiás. Agora são 66 municípios baianos onde é indicada a vacinação em 100% da população não imunizada.

A solicitação para o Ministério da Saúde ampliar os municípios baianos, conforme a Sesab, é pelo elevado número de pessoas de Minas Gerais e outros estados que chegam à Bahia neste período de férias escolares. A nota cita Teixeira de Freitas, “onde recentemente foi notificado um caso da doença em uma pessoa residente em Teófilo Otoni (MG)”.

No extremo sul, há recomendação de imunização são em Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabrália e Vereda.

Conquista foi incluída por ser importante eixo rodoviário, com forte ligação com o norte e nordeste mineiros, onde há cidades com registro de casos.

