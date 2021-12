Bahia alcança meta da ONU de redução de óbitos nas rodovias federais

Com ações positivas e fiscalizações intensas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia divulgou, na manhã desta segunda-feira, 28, um balanço operacional dos quatro meses do ano de 2019, que mostra o alcance de redução de 50,06% de mortes nas rodovias federais. O resultado atinge a meta determinada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Com a prevenção e redução das mortes, o objetivo foi atingido com um ano e oito meses de antecedência do prazo que era de 2011 a 2020. A determinação foi concluída em 30 de abril.

Conforme dados da PRF, no comparativo com o período de janeiro a abril, houve redução de 17,51% do número de acidentes (1.406 em 2019 contra 1.268 em 2018). Do total de acidentes, 322 foram de natureza grave (redução de 12,73%), 324 tiveram feridos graves (redução de 10%) e houve 25% de redução dos acidentes fatais (123 mortes em 2019 contra 164 em 2018).

“Houve um monitoramento e avaliação contínua. Além disso, estudamos o banco de dados e identificamos os principais pontos onde aconteciam esses acidentes, os principais veículos envolvidos, horários, dias da semana e faixa etária dos envolvidos. Começamos a intensificar as ações educativas, por meio do projeto Cinema Rodoviário e o projeto Trânsito Compartilhado”, salientou o Superintendente Regional da PRF, Virgílio de Paula Tourinho.

Buscando a sensibilização dos motoristas e passageiros sobre a importância da construção de um trânsito mais seguro. A PRF na Bahia alcançou mais de 17.919 pessoas durante as abordagens.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

