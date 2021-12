Bahia ainda tem sete cidades sem energia por conta da chuva

Sete cidades baianas ainda estão sem energia elétrica na manhã deste domingo, 24, por conta da queda de uma torre de transmissão entre Itapetinga (a 562 km de Salvador) e Ponto do Astério.

De acordo com a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba), a chuva que atinge o estado nos últimos dias provocou uma erosão na base da torre e causou a queda do equipamento na madrugada do último sábado, 24. Dez cidades tiveram o fornecimento de energia interrompido. Ainda no sábado, a energia voltou em Macarani, Itarantin e Potiraguá.

A previsão inicial, segundo a empresa, era que os municípios de Itapetinga, Itambé, Caatiba, Encruzilhada, Ribeirão do Lago, Cândido Sales e Maiquinique tivessem a energia restabelecida na madrugada deste domingo. Porém, de acordo com a Coelba, a área da obra é de difícil acesso e isso dificulta o trabalho das três equipes que fazem o serviço de manutenção.

A nova estimativa da Coelba é que a energia seja restabelecida até o início desta tarde nas sete cidades ainda afetadas. Até as 12h, o fornecimento não havia sido normalizado nos municípios. Equipes de manutenção da empresa continuam no local.

